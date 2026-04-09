１番人気の支持に応えて大阪杯を制したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇）は、引き続き北村友とのコンビで天皇賞・春（５月３日・京都、芝３２００メートル）に向かう。所属するサンデーサラブレッドクラブが８日、ホームページで発表した。春の盾は父キタサンブラックが１６＆１７年で連覇を達成しており、大阪杯に続く父子制覇を目指すことになる。