「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）チューリップ賞３着から臨むアランカールは８日、栗東ＣＷで最終リハ。道中はセッション（６歳オープン）を前に見る形で進み、余力を残しながらも鋭いフットワークで６Ｆ８５秒４−３９秒３−１１秒４を刻んだ。見届けた斉藤崇師は「１週前にしまいをしっかりやっているので、今週はやり過ぎないように。ちょうどいい形で終われたのかな。余力を持ったなかで体を使わせることができました」