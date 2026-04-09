◇パ・リーグ日本ハム1−0楽天（2026年4月8日楽天モバイル最強パーク）日本ハムが4回のカストロのソロ本塁打のみの1安打で1―0勝利。1安打勝利はDeNAが22年9月13日の中日戦で記録して以来プロ野球40度目（他に0安打勝利が1度）。ソロ本塁打1本による1安打1―0勝利は22年4月17日ロッテ戦で万波（日）が記録して以来4年ぶり11度目で外国人選手では初めてとなった。なお、本塁打1本による1安打勝利はプロ野球17度目、チー