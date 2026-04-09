◇パ・リーグソフトバンク1―2西武（2026年4月8日みずほペイペイ）【岸川勝也視点】徐若熙は1日の楽天戦より、ボール自体が高い印象だった。ストライクとボールもはっきりしていた。序盤はカーブがあまりストライクを取れなかったけど、あの球種は配球の中では必要になる。緩急が使えなくなると投球の幅が狭まってしまう。ただ、最少失点で悪いなりにゲームをつくれたのは、さすがに台湾No.1といわれるだけはあると感じ