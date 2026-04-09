「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）デイリー杯クイーンＣ制覇後、直行で１冠目に臨むドリームコアは８日、栗東ＣＷで追走先着。ラストは鋭い切れ味を披露して順調ぶりをアピールした。今回は早めの栗東入りを選択したが、しっかりと対応。桜冠奪取へ準備は着々と整っている。早めに栗東入りして調整を続けるドリームコアは、ＣＷでモスクロッサー（５歳障害未勝利）と併せ馬。追走する形でスタートしたが、最後は悠々と１馬身