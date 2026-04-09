◇パ・リーグソフトバンク1―2西武（2026年4月8日みずほペイペイ）ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が8日、西武戦で来日初黒星を喫するも、7回1失点と本拠地初登板で力を示した。2試合で計13イニングを投げて1失点で防御率0・69と抜群の安定感だ。台湾の主砲・林安可（リン・アンコー）との注目の対戦は3打数1安打だった。チームは2連敗を喫し、今季4カード目で初の負け越しとなった。0―1の7回2死一