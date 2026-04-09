「ニュージーランドＴ・Ｇ２」（１１日、中山）無傷３連勝で重賞初制覇を狙うゴーラッキーが８日、上々な仕上がりを見せた。横山武を背に美浦Ｗでペリエール（６歳オープン）を１馬身ほど追走。直線は内に進路を取ると、馬なりのまま６Ｆ８２秒１−３８秒１−１１秒４をマークした。素軽いフットワークで重賞ウイナー相手に１馬身先着。黒岩師は「ジョッキーはすごく乗りやすいと言っていた。状態面は前回と同じかそれ以上で