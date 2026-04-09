「阪神牝馬Ｓ・Ｇ２」（１１日、阪神）香港マイル１１着からの巻き返しに燃えるエンブロイダリー。この中間は栗東滞在で調整を進めており、８日の坂路での最終追い切りは迫力満点の脚さばきで４Ｆ５２秒１−３７秒７−１２秒６を計時した。「時計はかかりましたが、手応えを残してのフィニッシュでしたからね。順調に来ています」と森一師は納得の表情だ。昨年の桜花賞＆秋華賞を制し、最優秀３歳牝馬に輝いた実力馬。帰国初