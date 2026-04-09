◇パ・リーグソフトバンク1―2西武（2026年4月8日みずほペイペイ）0―2の9回無死一、三塁、ソフトバンク・栗原が3月31日の楽天戦以来7試合ぶりとなるタイムリーを放った。西武のドラフト2位左腕・岩城の外角低め直球に対し「ゲッツーだけはダメだと思った」と右前適時打で1点差に迫った。ただ、反撃はこの1点のみで「勝ちたかったですね…」と4試合ぶりのマルチ安打にも笑顔はなかった。