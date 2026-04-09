◇パ・リーグソフトバンク1―2西武（2026年4月8日みずほペイペイ）ソフトバンクの大津が今季初勝利を目指し9日の西武戦に先発する。前回2日の楽天戦は7回3失点で勝敗はつかなかった。「前回と同様に一発に気を付け、7回以上を投げてゲームをつくれるようにしたい」と意気込みを口にした。西武戦は昨季カード別最多の5試合に先発し、2勝2敗、防御率2・49だった。「ある程度は頭に入っているところもある。新しい選手を中