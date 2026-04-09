女性コンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。桁違いのLINE登録者数を明かしてスタジオを驚愕させた。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。芸能界でも屈指の交友関係の広さで知られるモモコ。LINEの登録者数について「さっき数えたら