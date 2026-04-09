ソフトバンクのオスナが四国IL・徳島との3軍戦で先発し、1回15球を投げ、無安打無失点だった。3軍戦登板は今回が3度目で最速151キロをマーク。4年契約の3年目となる今季は起用法について球団と話し合い中で、開幕から出場選手登録を外れている。現状については「（球団と）コミュニケーション自体は取れている。全く問題ない」と話すにとどめた。10日からのオリックス3連戦（杉本商事BSほか）中に2軍に合流予定で「もっと良い