◇パ・リーグ日本ハム1−0楽天（2026年4月8日楽天モバイル最強パーク）日本ハムの北山が8回無失点の力投で今季初勝利を挙げた。「気持ち的にかなり荷が下りたというか、変な力みも取れた」。5回2/3を4失点で黒星が付いた前回1日から一転、最速153キロで10奪三振。「コンディション的にも順調に進んでいる自負があった。それがちゃんと出せた」。清水優とは今季初バッテリーを組み「映像を見て準備してくださった。心構え