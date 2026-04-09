巨人２−１広島（セ・リーグ＝８日）――巨人が逆転勝ち。１点を追う九回、先頭のキャベッジが二塁打で出塁し、泉口が逆転２ランを放った。広島は好投した先発・森からの継投策が裏目に出た。リーグトップに並ぶ３本目のアーチ零封負けで連敗する目前、巨人がわずか２球の逆転劇を演じた。泉口が１点を追う九回、右越え２ランで窮地を救った。この回先頭のキャベッジが広島の抑え、中崎の初球を捉え左中間二塁打に。一打同点