◇パ・リーグソフトバンク1―2西武（2026年4月8日みずほペイペイ）2点を追う9回に抑えで起用されている西武のドラフト2位ルーキー・岩城を攻めたがあと一歩届かない。ソフトバンクが今季最少の1点に抑えられて2連敗。今季4カード目で初の負け越しを喫した。新スタイルの高橋光に強力打線が封じられた。昨季は4度対戦し計18イニングで10点を奪っていた。しかし、この日は8回を散発2安打で無得点に抑えられ、5者連続を含む