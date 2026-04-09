浮上のきっかけが見えない。ＤｅＮＡは８日の中日戦（横浜）に４―６で競り負け、中日と同率となるセ・最下位に逆戻り。延長１１回に７番手としてマウンドに上がった坂本が一死満塁のピンチを背負うと、ボスラーの一塁内野安打に悪送球も絡み、決勝の２点を献上した。チームは開幕から１１試合を戦い、３勝８敗の借金５。投打もかみ合わず、全４カードで勝ち越しなしと勢いに乗り切れない。４時間４４分のロングゲームを落とし