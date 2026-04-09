自分の経済力と「夜の街の相場観」を見誤ると、なかなかに悲惨な結果となる。福岡県の60代男性が、かつて40代半ばだった頃にやらかしたエピソードを寄せた。当時は広島から福岡に移住してきたばかり。有名な歓楽街に憧れを抱き、「いつか中洲で一日数万使って呑んでみたい」という、だいぶ危うい野望を抱いていた。当時通っていたのは、女性スタッフと一対一で飲む夜の店。「ま、だいたい2時間ほどいて5，6杯飲んでつまみ食べて1万