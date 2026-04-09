X Mile株式会社は4月8日、就職予定の学生を対象にした「就職活動動向に関する調査」の結果を発表した。調査は2月から3月にかけて、卒業後に就職を予定している全国の10〜20代の現役学生500人を対象に、インターネット上で実施した。調査の結果、オフィス職に対して「AIに代替されやすい」という懸念が広がる一方で、労働条件次第ではブルーカラーと呼ばれる「現場職」を就職先の選択肢に入れる学生が約8割にのぼるという実態が明ら