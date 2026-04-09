スプリックス教育財団は2026年4月8日、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」の結果を発表した。本調査は2025年4月から7月に、世界6か国（日本、アメリカ、イギリス、フランス、南アフリカ、中国）の小学4年生と中学2年生を対象に、インターネットや学校で実施した。日本の小学生は他国に比べて算数への悩みは少ないものの、計算が苦手な子ほど“暗記”に負担を感じており、成績上位層との間に意識の壁があ