4月16日より放送開始となる音楽番組『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系／毎週木曜19時）より、初回2時間生放送の出演アーティストが発表された。timelesz、HANA、アイナ・ジ・エンド、乃木坂46、RIIZEらが名を連ねている。【写真】初回2時間生放送の出演アーティストたち本番組は、『FNS歌謡祭』を手がける音楽班と、『めざましテレビ』のエンタメチームがタッグを組んだ音楽番組。アーティストによる最新パフォーマンスと、速報性の