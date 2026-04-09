元ドイツ代表ＤＦで元浦和監督のギド・ブッフバルト氏（６５）が８日、さいたま市内のイベント後にスポーツ報知の取材に応じ、６月開幕の北中米Ｗ杯を控える日本代表にエールを送った。日本時間１日には敵地でイングランドを破った森保ジャパンに「全てがかみ合った最強の日であれば、どこの国を相手にしても勝てる」と太鼓判を押した。ブッフバルト氏は現役時代、１９９０年イタリアＷ杯で優勝を経験するなど活躍。日本サッカ