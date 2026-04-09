俳優で歌手の福山雅治の新曲で、日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・午後９時、１１日スタート）の主題歌となる楽曲のタイトルが「拍手喝采」になることが発表された。新曲は福山雅治がドラマのために制作したオリジナル楽曲。福山は「人は十人十色で千差万別。他者と同じ人間にはなれないけれど、タツキ先生のように子どもと同じ目線に立つことは出来るのかもしれません。このドラマ世界の子どもたち、