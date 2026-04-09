◆桜花賞追い切り（８日、栗東トレセン）第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の追い切りが８日、東西のトレセンで行われた。昨年の２歳女王のスターアニスは、栗東・坂路を単走で鋭い伸び脚を披露した。抜群の推進力で駆け上がった。昨年の２歳女王のスターアニスは栗東・坂路を単走で追い切り。２本目に鋭く伸びて５２秒９―１２秒１を計測した。高野厩舎流の２本乗りで、時計以上の負荷がかかっている。高野調教師は「動き