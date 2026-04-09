◆米マイナー２Ａノックスビル８―７ロケットシティ（８日、米テネシー州ノックスビル＝コブナントヘルスパーク）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が８日（日本時間９日）、傘下２Ａノックスビルの一員としてロケットシティ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。１打数無安打１四球で４回に代打を送られて途中交代。リハビリ出場５試合を１４打数６安打の打率４割２分９厘、１打点で終え、１０日（同１１日）の本拠地・パイレーツ戦か