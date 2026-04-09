◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（８日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）８日＝星野浩司】初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は開幕を翌日に控え、１番からのアウト９ホールで練習ラウンドを行った。昨年の国内ツアーで平均パット１位のパット巧者は、硬くて速い高速グリーンで傾斜やパットタッチを入念にチェック。「ロングパッ