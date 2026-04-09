米男子ゴルフの今季メジャー初戦マスターズは9日（日本時間同日夜）から4日間、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開催される。5年ぶり2度目の優勝を狙う21年大会覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は8日、ラウンドは行わず練習場で最終調整した。午前9時20分に練習グリーンでパット練習を開始。その後、ショットを打ち込み、アプローチ、バンカーの練習をこなした後、10番ティーの後方にある練習グリーンに移動して20分ほ