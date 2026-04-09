ホルムズ海峡の衛星写真（ゲッティ＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は8日、ABCテレビの電話インタビューで、ホルムズ海峡を通過する船舶の通航料徴収を米国とイランの「共同事業」とする案に言及した。米国が関与することで、海峡の安全確保につながるとの認識を示したという。一方的な主張で、実現の見通しは不明。一方、英紙フィナンシャル・タイムズは8日、イランが2週間の停戦中、ホルムズ海峡