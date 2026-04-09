グラビアアイドルの〓野真央（22）が8日、自身のインスタグラムを更新。グラビア撮影ショットを投稿した。Gカップバストが際立つ緑のビキニ水着姿や、白のビキニ水着姿で濡れ髪をタオルで拭く姿に加え、白のキャミソールミニワンピース姿でソフトクリームを食べるショットなどをアップ。さらに「問題です！！」とし、リスザルと戯れるショットを公開。「私にリスザルは何匹乗ってきたでしょーか？？」と問いかけた。ファンやフォロ