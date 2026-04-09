俳優の織田裕二が主演を務める人気シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』（9月18日公開）の特報映像が解禁された。1997年の連続ドラマ開始以来、社会現象を巻き起こしてきた「踊る」シリーズの軌跡を振り返りながら、青島俊作の新たな物語が、ついに幕を開ける。【動画】本編映像初解禁『踊る大捜査線 N.E.W.』特報本シリーズは、警察内部の縦割り構造や上下関係といったリアルな組織の問題を背景に、刑事たちの葛藤や人間ド