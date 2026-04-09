天皇陛下は3月30日、皇居・宮殿で来日したインドネシアのプラボウォ大統領と面会されました。3年前、令和5（2023）年に皇后さまと共にインドネシアを公式訪問されている陛下。懇談では、訪問時の思い出を振り返られました。「日本との懸け橋になっていただきたい」懇談で陛下は、東日本大震災でのインドネシアの支援に改めて感謝の気持ちを伝えられました。また3年前のインドネシア訪問で、温かく迎えてもらったことにお礼の言葉を