大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が8日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。ラストツアーを開催中の「嵐」について言及した。番組では、3月から始まった「嵐」のラストツアーについて特集。ファンが思い思いにツアーを楽しむ様子や、その経済効果が5000億円ともいわれていることなどを取り上げた。橋下氏は、嵐について「すごいエネルギーですよね。経済効果もそうですけど