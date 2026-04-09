JO1がドーム公演『JO1DER SHOW 2026 'EIEN 永縁'』を4月8日からスタートさせた。これに先立って、同公演のために書き下ろされた楽曲「EIEN」が、3月30日に配信リリースされた。 （関連：【写真あり】会見中に仲睦まじくじゃれ合うJO1のメンバーたち） ■木全翔也が歌詞に込めたこれまでの思い出 「EIEN」は、メンバーの木全翔也が作詞曲と編曲に参加した楽曲。もともとは『JO1DER SHOW 2026