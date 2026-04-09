自身に対する批判に対して那須川は黙っていなかった(C)CoCoKARAnext勝とうが、負けようが、絶対に何らかの形で話題となる。それが那須川天心（帝拳）の宿命なのかもしれない。来る4月11日に両国国技館で行われるボクシングのWBC世界バンタム級挑戦者決定戦（12回戦）で、同級2位の那須川は、同級1位のフアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）に挑む。2025年11月に行われた井上拓真（大橋）戦で、格闘技人生初黒星を喫