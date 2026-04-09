山本の圧巻投球にレジェンドも唸った(C)Getty Images圧巻の投球だった。現地時間4月7日、ドジャースの山本由伸は、敵地ブルージェイズ戦に先発登板し、7回途中5安打1失点、6奪三振、1四球の内容で今季2勝目（1敗）をマーク。開幕から3登板連続でクオリティ・スタート（QS）を達成し、チームを4-1の勝利に導いた。【動画】立ち上がりから全開！山本由伸がブルージェイズ打線を3者連続三振に斬るこの日も山本は、初回を三者三