ものまねタレントりんごちゃんが8日までにインスタグラムを更新。舞妓（まいこ）姿を披露した。りんごちゃんはコメントは記さず、舞妓（まいこ）姿の写真を投稿。顔を白く塗り、華やかな赤い着物を着用している。この姿にフォロワーからは「お座敷出てもおかしくないくらい素敵」「めちゃくちゃ綺麗ーっ」「りんごちゃん痩せてとーってもキレイになりましたね」とコメントが寄せられている。りんごちゃんは1月31日放送、TBS「熱狂