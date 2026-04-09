モデルで女優の工藤美桜（26）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。イメージ激変のショートカット姿を投稿した。「NEW」とつづり、ボーダー柄トップス姿で、ベリーショートヘアを公開。カットした長さなどは明かしていないが、20〜30センチ程度、バッサリとカットしたとみられる。工藤は東京都出身。小学4年頃から藤谷まなの芸名でモデル活動を開始。12年9月に現名に。15年10月放送開始の「仮面ライダーゴースト」に深海カノ