プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）が8日、インスタグラムを更新。イメージチェンジをした姿をアップした。村上は「かみばっさー!!!あたま、かっるー!!!!」とコメント。ロングヘアーからショートヘアーに変化した様子を動画で公開した。村上は前髪を眉上までカットした、スッキリとしたショートヘアーにイメージチェンジしている。この姿にフォロワーからは「かわいーっ!!」「めちゃくちゃお似合いです」「めっ