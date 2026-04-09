◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン入りして先発登板し、５回終了時点で３安打１失点（自責０）の好投を見せると、６回に勝ち越して２勝目の権利をつかんだ。マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は四球。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦