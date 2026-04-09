インフルエンサーで原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が8日までにインスタグラムを更新。4日開催の関西コレクションに出演したことを報告した。しなこは「関西コレクションありがとうございました」と感謝を伝え、ステージでのショットをアップした。しなこはメガネを着用したオールホワイトの大人スタイルの他、ロリータ風のコーデや共演者とのショット等、さまざまな姿を披露している。さらに「私は、活動を始めた頃から関