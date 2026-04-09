記者会見するトランプ米大統領＝6日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、自身の交流サイト（SNS）で、イランに兵器を供給する国からの全ての輸入品に「直ちに50％の関税を課す」と表明した。ただ、相手国に譲歩を迫る常とう手段だった国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく高関税を違法とする判決が2月に出たことが響き、実現には不透明感が残る。ロイター通信によると、中国とロシアはミ