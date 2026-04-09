韓国の情報機関・国家情報院（国情院）は6日、北朝鮮がイラン戦争を巡る外交的なメッセージ発信を極めて限定的にとどめ、イランと一定の距離を置く姿勢を見せているとの分析を明らかにした。従来、反米・反イスラエルの文脈で連帯を強調してきた北朝鮮の対応としては異例とも言える慎重さが際立つ。その背景には、すでに国内の一部で中東情勢に関する情報が拡散している事実があるのかもしれない。厳格な情報統制下にある北朝鮮で