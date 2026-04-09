米フォード・モーターのロゴ＝2025年10月、カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は8日までに、米自動車大手フォード・モーターが、トランプ政権に対し、アルミニウム関税の一時的な緩和を求めていると報じた。米国内の主要供給工場の火災で、主力ピックアップトラック向け部材の供給が滞っているためという。政権は現時点で応じていないとしている。WSJによると