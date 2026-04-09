中国で自主設計・建造された初の18万立方メートルの液化天然ガス（LNG）運搬船が4月8日、江蘇省南通市内で順調に完工し、引き渡し条件を満たしました。完成したLNG運搬船は、南通市海門区にある招商船舶の海門基地で建造されました。全長は298．8メートル、型幅は48メートルで、二元燃料低速推進システムを採用し、蒸発率の低さや高い環境性能などの特長を備えています。この船は中国で建造された最大のLNG運搬船です。LNG運搬船は