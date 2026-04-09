"チャレンジャー"の血を引く、本格SUV最後の砦か2026年3月25日から4月5日にかけて開催された「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」。三菱自動車タイ法人のブースでは、日本未導入の「XFORCE（エクスフォース）」や「XPANDER（エクスパンダー）」などと並んで「パジェロスポーツ（Pajero Sport）」の実車が展示されていました。パジェロスポーツの歴史は1996年にさかのぼります。2代目「パジェロ」のラダー