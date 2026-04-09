札幌・手稲警察署は2026年4月8日、手稲区内に住む50代女性が、約1850万円をだまし取られる特殊詐欺が発生したと発表しました。2025年12月13日、女性がインスタグラムで投資広告を見かけ、アカウントにメッセージを送信。「投資家を名乗る者」とやり取りを始めます。その後、「OTC取引を利用した株式投資」に誘われ、株の投資目的として、2026年1月28日から3月31日までの間、指定された口座に12回にわたり、現金合計約1850万