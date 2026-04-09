11月7日に運転開始から30年を迎える柏崎刈羽原発6号機。 30年を超えて運転するためには原子力規制委員会の認可が必要ですが、その申請書類に90か所の不備や誤った記載があったことが分かりました。 東京電力は審査基準の理解不足などが原因としていますが、6号機の営業運転再開を控える中、その信頼性に再び疑問符がついています。