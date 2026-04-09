コメの生産をめぐり4月3日、“需要に応じた生産”と明記した食糧法の改正案が閣議決定され、国会へ提出されました。 石破前政権が打ち出していた増産の方針を撤回した形となった一方で、鈴木農水大臣は「需要の減少を前提とした従来の生産調整方針に関する規定は廃止される」と話します。 【鈴木農水相】 「需要に応じた生産、イコール生産調整なんだということには全くならないし、逆に需要は基本的には伸ばしていく。そ