巨人の育成３年目・園田純規投手（２０）が８日、４回１安打無失点の好投で支配下昇格へアピールした。３軍の日本ハム２軍戦（鎌ケ谷）に先発で登板。「球速以上にキレは出ていたし、バッターを押し込めていた。スライダーの曲がりも良かったので、いつもと違う組み立てもできた」と納得の表情。３月２８日の３軍・東農大戦（Ｇ球場）で登板して以降は「先発で勝負していくので、疲れた中でもしっかり投げられるようにスタミナ