◆米大リーグレッドソックス５―０ブルワーズ（８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は８日（日本時間９日）、本拠のブルワーズ戦で２試合連続ベンチスタート。最後まで出番なく今季４度目の出場なしとなった。チームは今季初の連勝で昨年９７勝６５敗のナ・リーグ中地区覇者に今季初のシリーズ勝ち越しを決めた。吉田は３―０で迎えた６回２死一塁の場面で、ベ