◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、４回まで１失点の粘投を見せ、５回２死一塁で迎えた３打席目は、登板中にもかかわらず右足つま先付近に死球を受けるヒヤリとする場面だった。ブルージェイズの先発はディラン・シース投手（３０）。昨季までパドレ